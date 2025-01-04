شكرا لقرائتكم خبر عن سجلت 1 تحت الصفر.. طريف الأقل في درجات الحرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة

الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم السبت، حسب بيان المركز الوطني للأرصاد.وأوضح بيان الأرصاد، إن طريف سجلت 1 تحت الصفر، ثم رفحاء والقريات بصفر مئوية وحائل 1 مئوية.كما سجلت الرياض وبريدة وتبوك وعرعر والجوف 2 مئوية، ثم حفر الباطن 3 والدوادمي 4 مئوية.كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، ساد طقس بارد إلى شديد البرودة مع فرصة تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.