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سجلت 1 تحت الصفر.. طريف الأقل في درجات الحرارة بالمملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم السبت، حسب بيان المركز الوطني للأرصاد.
وأوضح بيان الأرصاد، إن طريف سجلت 1 تحت الصفر، ثم رفحاء والقريات بصفر مئوية وحائل 1 مئوية.
كما سجلت الرياض وبريدة وتبوك وعرعر والجوف 2 مئوية، ثم حفر الباطن 3 والدوادمي 4 مئوية.
كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، ساد طقس بارد إلى شديد البرودة مع فرصة تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.
أحوال الطقس في السعودية - اليوم

طقس المملكة

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
الأرصاد يحذر من حالة الطقس - واس
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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