باسيل بحث مع ناجي البستاني وغسان سكاف تطورات ملف الرئاسة

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الوزير السابق ناجي البستاني، وبحث معه تطورات ملف رئاسة الجمهورية. كذلك استقبل النائب غسان سكاف وكان بحث في مختلف جوانب استحقاق الرئاسة.

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