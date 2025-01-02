إسرائيل: جيش لبنان رفض التعامل مع حزب الله.. فضربناه!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: سمعت أصوات انفجارات في مناطق عدة بجنوب لبنان الخميس، وفق ما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، وفي الوقت ذاته أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي مساء الخميس أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف منصات لإطلاق صواريخ متوسطة المدى تابعة لحزب الله في لبنان.

كما أفادت التقارير أن سلاح الجو قصف منصات إطلاق صواريخ إضافية بجوار موقع عسكري في منطقة النبطية بجنوب لبنان، وتم تنفيذ الضربة الجوية تحت إشراف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

التواصل مع الجيش اللبناني

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قبل تنفيذ الغارات، طلبت إسرائيل من القوات المسلحة اللبنانية معالجة هذه المسألة، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الحالي. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش اللبناني لم يفعل ذلك.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل وفقا لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وأكد بيان جيش الدفاع الإسرائيلي تقريرا سابقا نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله ، والذي ذكر أن إسرائيل ضربت أهدافا في غابة البريج في منطقة النبطية جنوب لبنان.

انفجارات وضربات في الجنوب اللبناني

وأفادت صحيفة الأخبار أن انفجارات سمعت في منطقة بيت ليف جنوب لبنان، وفي وقت لاحق زعمت الصحيفة أن إسرائيل قصفت جبل الريحان أيضاً في جنوب لبنان.

وقامت إسرائيل بقصف عدد من الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار. ويشير جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن أنشطته تتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وفي يوم الأربعاء، قصفت إسرائيل منظومة صواريخ بانتسير في سهل البقاع اللبناني ودمرتها . وفي ذلك اليوم، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية منشأة لتخزين الأسلحة في بني حيان بجنوب لبنان، حيث حدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي إرهابيين من حزب الله ينقلون الأسلحة إلى شاحنة قريبة، وفقاً لتقارير صحفية إسرائيلية تم نشرها الخميس.

