أفادت قناة "الجديد" ان موظفاً في السفارة الإيرانية رفض طلب السلطات اللبنانية بتفتيش حقيبة دبلوماسية حملها معه إلى مطار بيروت الدولي، ولا تزال الحقيبة في قاعة وصول المسافرين.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: موظف في السفارة الإيرانية رفض طلب تفتيش حقيبته الدبلوماسية في المطار ولا تزال الحقيبة في قاعة الوصول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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