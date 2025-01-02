مي فاروق ومحمد العمروسى يحتفلان بعقد قرانهما بحضور نجوم الفن والإعلام (صور)

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وسط حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وحضر كل من أنوشكا وسهير شلبى وإيهاب فهمى وزوجته يسرا وجيه والمنتج محسن جابر ومحمود حجازي وأيمن عزب.

كما حضر منذ الدقائق الأولى كل من المخرج خالد جلال والمخرجة بتول عرفة والملحن مدين، وللفنان مصطفى أبو سريع، وعدد من الإعلاميات منهن أسماء قنديل وشيماء السباعي والإعلامية بوسى شلبى.

وكان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، كرم الفنان محمد العمروسي بدرع الشباب، وذلك خلال حفل ختامه، وأهدى العمروسي تكريمه لزوجته الحالية الفنانة مي فاروق.

واحتفلت مى فاروق ومحمد العمروسى بخطبتهما في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربون، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.

وكان محمد العمروسى تحدث فى بودكاست "ع الرايق"، عن بداية قصة حبه لمى فاروق، حيث قال: "اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح حد من صحابى وقابلتها هناك، وكانت حالتى النفسية وحشة، أنا مش عارف إيه اللى خلانى اتجرأ وأكلمها، هى شدتنى جدًا، وكنت متردد لأنى كنت خايف من إنها تكسفنى لو كلمتها".

وأضافت مي فاروق التى كانت هى أيضاً ضيفة بودكاست "ع الرايق": "كانت أول مرة أقابله شخصيًا، وكنا نعرف بعض كفنانين بس، لكن فكرة إننا قاعدين نبص على بعض كانت جديدة، الجو كان حر وجابلي مروحة اهوي بيها، المروحة كان فيها السر، وعملت شغل جامد".

يذكر أن مى فاروق أحيت حفلاً غنائيًا 5 ديسمبر الماضى بمشاركة الفنان مدحت صالح تحت عنوان "سواح" وهى ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ على مسرح المتحف المصرى حيث تضمن برنامج الحفل أشهر أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وشارك الفنان محمد العمروسي مؤخراً في مسلسل "وتر حساس"، بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان بعقد قرانهما بحضور نجوم الفن والإعلام



مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان بعقد قرانهما



مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان بعقد قرانهما



مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان بعقد قرانهما



مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان بعقد قرانهما