شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية بعد الاستيلاء على قاعدة "الزُرق": نقطة تحول فى سير المعارك والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد الأعيسر، وزير الإعلام والثقافة السودانى، والمتحدث الرسمى باسم الحكومة السودانية، تمكن القوات المسلحة السودانية، والقوات المشتركة التحالفة معها، من الاستيلاء على قاعدة الزُرق، فى ولاية شمال دارفور، والتى تمثل أهم معاقل ميليشيا الدعم السريع فى الولاية، قائلا: "هذا الانتصار يعكس بسالة وتضحية جنودنا الأوفياء".

وقال الأعيسر فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع فيس بوك: "التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة والقوات المشتركة، بمناسبة الانتصار العظيم والاستيلاء على قاعدة الزُرق في شمال دارفور".

وتابع فى بيانه: "إن هذا الانتصار يعكس بسالة وتضحية جنودنا الأوفياء الذين يذودون عن تراب وطننا الغالي بكل شجاعة وإيمان، كما يعكس التزامهم الراسخ في الدفاع عن أمن وسلامة وطننا وشعبنا الصابر، ويجسد قيم الفداء والعزيمة التي لا تلين".

‏وأكمل: "هذا الانتصار العسكري يشكل نقطة تحول جديدة في سير المعارك، ويعزز من عزيمتنا جميعاً للمزيد من التماسك مهما كانت التحديات، ويبعث الأمل في قدرتنا على دحر التمرد والمرتزقة، واستعادة استقرار الوطن ووحدته، بإرادة قوية وعزيمة لا تضعف".

واختتم حديثه: "نهنئ قواتنا المسلحة والقوات المشتركة بهذا الانتصار الباهر، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظهم ويحفظ وطننا الحبيب من كل مكروه، وأن يديم عليهم النصر والعزة في كل معركة يخوضونها لحماية الوطن والمدنيين العزل والنساء والأطفال، عاشت القوات المسلحة، عاشت القوات المشتركة، عاشت القوات الخاصة، عاشت القوات النظامية الأخرى، والتحية لكل المستنفرين من أبناء الوطن الذين يقفون صفا واحدا في مواجهة التحديات في كل بقاع الوطن، وعاش السودان حراً أبياً".

