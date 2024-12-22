شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة لبنان.. مسؤول أممى يشدد على ضرورة حماية البنية التحتية والمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

شدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، على أنه ضرورة حماية البنية التحتية المدنية، والمستشفيات أثناء الصراع جاء ذلك على خلفية اختتامه لزيارة لبنان وعاين الدمار الذي ألحقه الصراع الأخير بالبنية التحتية المدنية في البلاد.

وتوجه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى جنوب البلاد حيث تفقد الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المدنية جراء التصعيد الأخير وقال فليتشر: "الكثير من الدمار. وهذا يضاف إلى سنوات من الأزمات؛ بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، وانفجار ميناء بيروت، والشلل السياسي. والآن هذه الموجة الأخيرة من الصراع التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء لبنان".

وزار المسؤول الأممي مستشفى تبنين الحكومي في محافظة النبطية في جنوب لبنان حيث قال إنه لا ينبغي أن تكون مستشفيات مثل هذه هدفا أثناء الصراع مشيرا إلى أن هذا هو المستشفى الوحيد من بين سبعة مستشفيات الذي ظل يعمل طوال الوقت، ويخدم 35 قرية.

وقال عن الأطقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني الذين التقاهم في المستشفى إنه عندما فر الكثير من الناس، ظلوا هناك واستمروا حتى في أصعب الظروف، وقدموا المساعدة.

وخلال جولته في لبنان زار المسؤول الأممي مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في جنوب بيروت وتفقد مدرسة رام الله في المخيم مشيرا الي الدور الهام الذي تقوم به وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) مضيفا إن دور الأونروا مهم وضروري للغاية. ولهذا السبب لا توجد خطة بديلة لها".