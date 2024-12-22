"أن بي ايه": تايتوم يعيد سلتيكس الى سكة الانتصارات بـ43 نقطة و"تريبل دابل"

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل جايسون تايتوم 43 نقطة في أول "تريبل دابل" له هذا الموسم وأعاد فريقه بوسطن سلتيكس حامل اللقب الى العودة الى سكة الانتصارات ورد الدين لمضيفه شيكاغو بولز بالفوز عليه 123 98 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف تايتوم 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة في أداء رائع جعله اللاعب الوحيد في بوسطن سلتيكس يحقق تريبل دابل بتسجيله 40 نقطة بعد لاري بيرد، كما انضم إلى نجم لوس أنجليس كليبرز الحالي جيمس هاردن باعتبارهما اللاعبين الوحيدين اللذين سجلا 40 نقطة على الأقل و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة وتسع رميات ثلاثية ناجحة في مباراة واحدة.

وقال تاتوم "الأمر كله يتعلق بإيجاد اللحظات المناسبة للتكيف مع المباراة"، مضيفا أن المدرب جو ماتزولا "يحاول أن يجعلني أسيطر وأعزز من قدرات زملائي في الفريق وأجعل اللاعبين أفضل".

وأضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 22 نقطة وجايلن براون 19 نقطة وساهما في رد فريقهما دين خسارته في بوسطن أمام شيكاغو بولز قبل يومين 108 117.

وكان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل مسجل في صفوف بولز برصيد 19 نقطة مع 10 متابعات، فيما اكتفى زاك لافين الذي سجل 36 نقطة الخميس، بـ14 نقطة فقط.

وتعادل الفريقان في الربع الاول 28 28، قبل أن يفرض سلتيكس سيطرته على باقي المجريات حاسما الارباع الثلاثة المتبقية 33 26 و32 23 و30 21 تواليا.

ورفع بوسطن سلتيكس رصيده إلى 22 فوزا مقابل 6 هزائم وبقي ثانيا في المنطقة الشرقية خلف كليفلاند كافالييرز المتصدر والذي عزز أفضل سجل له في الدوري إلى 25 فوزا مقابل 4 هزائم بتغلبه على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 126 99.