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نشرة السومرية.. جولة السوداني في نينوى وصراع على مطار البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - • السوداني ُيطلقُ سلسلةَ مشاريعَ في محافظةِ نينوى.. ويوجهُ بافتتاحِ مطارِ الموصل في ذكرى احتلالِ المدينة

• صراعٌ بين النقل والحكومةِ المحليةِ للاستحواذِ على مطارِ البصرة .. ومطالباتٌ بتحسينِ واقعِه الخدمي

• القوانينُ الجدليةُ تعطّلُ العجلةَ التشريعية ... وقانونُ الموازنةِ يراوحُ بين الحكومةِ والبرلمان

• بغدادُ تراقبُ الاوضاعَ في دمشق لفتحِ طرقِ التعاون .. وتحركُ قواتٍ اميركيةٍ من العراق باتجاهِ سوريا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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