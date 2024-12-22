انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. جولة السوداني في نينوى وصراع على مطار البصرة والان مع التفاصيل





• صراعٌ بين النقل والحكومةِ المحليةِ للاستحواذِ على مطارِ البصرة .. ومطالباتٌ بتحسينِ واقعِه الخدمي بغداد - ياسين صفوان - • السوداني ُيطلقُ سلسلةَ مشاريعَ في محافظةِ نينوى.. ويوجهُ بافتتاحِ مطارِ الموصل في ذكرى احتلالِ المدينة• صراعٌ بين النقل والحكومةِ المحليةِ للاستحواذِ على مطارِ البصرة .. ومطالباتٌ بتحسينِ واقعِه الخدمي • القوانينُ الجدليةُ تعطّلُ العجلةَ التشريعية ... وقانونُ الموازنةِ يراوحُ بين الحكومةِ والبرلمان • بغدادُ تراقبُ الاوضاعَ في دمشق لفتحِ طرقِ التعاون .. وتحركُ قواتٍ اميركيةٍ من العراق باتجاهِ سوريا