انت الان تتابع خبر رسالة الى بغداد: ضرورة حل مشكلة الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحث الجانبان خلال الاجتماع، آخر المستجدات في العراق والمنطقة، حيث شددا على حل المشكلات وتوحيد الجهود الوطنية بغية إبعاد توترات المنطقة عن العراق واقليم كردستان.

كما تم التأكيد على إلتزام الحكومة بتقديم الخدمات بصورة عادلة ودون تمييز للمواطنين كافة.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول المشكلات بين أربيل وبغداد، وتأخر رواتب موظفي اقليم كوردستان، الذي أثر سلبا في حياة ومعيشة المواطنين.

وقال طالباني "الاتحاد الوطني الكردستاني يؤيد قرارات المحكمة الاتحادية لتوطين رواتب موظفي الاقليم"، داعيا رئيس الوزراء الى "أن يكون كعهده دوما، متعاونا وداعما لحماية حقوق ومستحقات شعب كردستان المالية، ومنع تسييس هذه المسألة الوطنية".

وأكد الاجتماع على "ضرورة الإسراع في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة باقليم كردستان، وفق مبدأ الشراكة الحقيقية وإقامة حكم خدمي وعادل"، لافتا الى ان "موقفنا واضح فيما يخص الحكومة الجديدة، إذ نريد أن تكون المساواة والعدالة أساس الحكومة المقبلة، ويخدم الجميع بعيدا عن التمييز، ويهدف الى تقوية كردستان، وتكون قادرة على حل المشكلات المتعلقة بحياة ومعيشة المواطنين".