الاقتصاد

7 مليارات جنيه خسائر.. البورصة المصرية تغلق على تباين

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.223 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13.2 مليار جنيه.

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وتضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.3 مليار جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.5 %؛ ليصل إلى مستوى 30372.7 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.5 %، ليصل إلى مستوى 8452.57 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، نحو 0.23 %، ليصل إلى مستوى 11558.99 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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