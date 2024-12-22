شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات جنيه خسائر.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

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مؤشر إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.223 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13.2 مليار جنيه.وتضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.3 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.5 %؛ ليصل إلى مستوى 30372.7 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.5 %، ليصل إلى مستوى 8452.57 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، نحو 0.23 %، ليصل إلى مستوى 11558.99 نقطة.