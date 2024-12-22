شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: قطع السويد تمويلها سيكون له تأثير بالغ على مناطق عملياتنا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن قطع السويد تمويلها للوكالة سيكون له تأثير بالغ على قطاع التعليم، في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

وأوضح أبو حسنة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، أن القرار يأتي في ظل توجه النرويج إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأيها بشأن حظر دولة الاحتلال عمل وكالة الأونروا.

وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة في غاية الخطورة مع انتشار الأمراض وقلة المناعة الصحية، في ظل دخول 6% فقط من احتياجات المواطنين إلى القطاع، مضيفا أن الاحتلال يسمح بدخول 60 شاحنة يوميا فقط إلى غزة، حيث تعمل الوكالة على توزيعها بشكل فوري، لافتا إلى استمرار تعرضها لعمليات السرقة من العصابات.

وقال "متحدث أونروا"، إن القطاع يشهد انتشارا لأمراض لم تكن معروفة سابقا، مثل الكبد الوبائي الذي يصاب به ألف مواطن أسبوعيا.