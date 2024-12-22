الامارات | الظاهري: جمهور الأبيض لم يواجه صعوبات في «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد عبد الله هزام الظاهري، بالعمل الذي قدمته اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم السادسة والعشرين بالكويت، في تسهيل مهمة وإجراءات دخول وخروج جماهير الأبيض خلال مواجهة قطر في افتتاح منافسات البطولة، مشيدا بدور الجماهير والعدد الكبير الذي حضر إلى المباراة، مؤكداً أن كل الأمور كانت ميسرة ولم تواجه الجماهير أيه صعوبات.

ووجه الأمين العام لاتحاد الكرة أثناء حضوره تدريب المنتخب الوطني الأول عقب مباراة قطر واستعدادا لمباراة الكويت في الجولة الثانية الشكر إلى جماهير الإمارات التي ساندت اللاعبين بقوة وحماس، وهو ما أثر بشكل إيجابي على أداء اللاعبين خلال المباراة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة نسق مع سفارة الدولة في الكويت، لتسهيل كافة الأمور من أجل راحة الجمهور الذي كان عند حسن الظن به كعادته ورسم صورة جميلة في حب الوطن.