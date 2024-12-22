شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحقق في مشاكل بكسل 9 مع Android Auto وتعالج إشعار Wi-Fi 5GHz" والان مع تفاصيل الخبر

تقوم جوجل حاليًا بالتحقيق في المشاكل المستمرة بين سلسلة هواتف Pixel 9 وAndroid Auto، بالإضافة إلى تأكيدها إصلاح مشكلة إشعار Wi-Fi 5GHz التي استمرت لفترة طويلة، حيث تعد مشاكل Android Auto أمرًا شائعًا، ولهذا السبب نرى تحديثات جديدة على أساس منتظم.

في بعض التحديثات الأخيرة، تعالج جوجل بعض المشكلات المعروفة وتحقق فيها، مع تحديث Android Auto 13.3 الأخير، الذي بدأ بالانتشار على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة، قالت جوجل إن مشكلة الإشعار الذي يظهر للمستخدمين بأن هواتفهم لا تدعم اتصالات Wi-Fi 5GHz قد تم إصلاحها وفقا لتقرير 9to5google.

كان المستخدمون المتأثرون يرون إشعارا يفيد بأن "الهاتف لا يدعم اتصالات Wi-Fi 5GHz"، تبين أن هذا كان خطأً، حيث أن الاتصال عبر Wi-Fi 5GHz مطلوب فقط للاتصالات اللاسلكية، وليس للاتصالات السلكية.

كذلك كانت هذه المشكلة تتصدر منتديات جوجل لبضعة أسابيع، ويبدو أنها أثرت على عدد كبير من المستخدمين، حيث تقوم جوجل بالتحقيق في مشكلات أخرى مستمرة، وتشمل هذه مشكلة تجمد الشاشة على أجهزة Xiaomi، حيث لا يوجد صوت، ومشكلتين تتعلقان بسلسلة Pixel 9.

ويواجه بعض مستخدمي Pixel 9 مشاكل في عدم وصول صوت المكالمات بشكل صحيح عبر Android Auto، بالإضافة إلى مشكلة انفصال Android Auto بشكل متكرر.