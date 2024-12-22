الخليج اليوم .. مسؤول سعودي رفيع يصل السودان ويلتقي بالبرهان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

زار نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي اليوم السبت مدينة بورتسودان السودانية في ثاني زيارة رسمية له منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023.

واستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان نائب وزير الخارجية السعودي في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، والتي اتخذتها قيادة الجيش السوداني، عاصمة إدارية بعد اندلاع الحرب.

وعقد رئيس مجلس السيادة السوداني اجتماع مع نائب وزير الخارجية السعودي بحضور وزير الخارجية السوداني علي يوسف.

وتطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية السعودية وسبل تعزيزها وترقيتها ومجالات التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، خاصة أن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي حرص المملكة على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.

وكانت المملكة العربية السعودية مع تفجر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طرحت مبادرة لإيقاف الحرب، إذ وقع الطرفان في 11 مايو 2023، بمدينة جدة، اتفاقا ينص على "حماية المدنيين والامتناع عن استخدام المرافق العامة والخاصة لأغراض عسكرية".

لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق إذ يتهم كل طرف الآخر بعدم التنفيذ في حين فشلت دعوات ومطالبات دولية وإقليمية في إعادة الطرفين إلى منبر جدة.