الشرع خلال لقائه جنبلاط: سوريا تقف على مسافة واحدة من الجميع وستحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني

أكد قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع خلال لقائه النائب السابق وليد جنبلاط والوفد المرافق له أن "سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً، والنظام السوري قتل كمال جنيلاط وبشير الجميّل ورفيق الحريري"، مشيرا الى ان "سوريا القادمة في العهد الجديد تقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ولن تكون حالة تدخل سلبي في لبنان على الاطلاق".

وشدد الشرع على ان "المجتمع الدولي عجز عن حل المشكلة السورية خلال 14 عاما ونحن أخذنا طريقا مختلفا ليقيننا بأن الشعوب لا تستطيع أن تأخذ حقّها الا بيدها".

ولفت الى ان "لبنان بحاجة إلى اقتصاد قويّ وإلى استقرار سياسيّ وسوريا ستكون سنداً له وأرجو أنّ تُمحى الذاكرة السوريّة السابقة من أذهن اللبنانيين"، مشيرا الى ان "المكون الشيعي جزء من البيئة اللبنانية وهناك صفحة جديدة مع كل مكونات لبنان بغض النظر عن المواقف السابقة