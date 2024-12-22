مكتب نتانياهو: غانتس الذي طلب وقف الحرب قبل الدخول لرفح لن يعظ نتانياهو بضرورة القضاء على حماس

أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أن زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي الوزير السابق بيني غانتس "الذي طلب وقف الحرب قبل الدخول لرفح لن يعظ نتانياهو بضرورة القضاء على حماس".

ويأتي ذلك، بعد أن خاطب غانتس نتانياهو، بالقول: "لا تفويض لديك لتقويض عملية إعادة الأسرى (الإسرائيليين في قطاع غزة) مرة أخرى لاعتبارات سياسية".

وشدد في تصريح على أن "إعادة الأسرى هي الأمر الصحيح الذي يجب القيام به إنسانيا وأمنيا وقوميا".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن مسؤولا كبيرا أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن مصير أبنائهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن "المسؤول الإسرائيلي أشار لعائلات الأسرى أن إسرائيل قد تذهب الآن نحو صفقة واحدة جزئية فقط"، مع حركة "حماس".