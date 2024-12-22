الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وامطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان "يكون الطقس غدا الاثنين غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد و يتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتكون الرياح ناشطة".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر خلال النهار وتلامس ال 1800 متر ليلا".

ولفتت الى أن "طقس الإثنين غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد و يتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتكون الرياح ناشطة".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 وما فوق، تنحسر الأمطار خلال النهار ليستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا فقليل الغيوم ليلا مع تحذير من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1700م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى".

واضافت أن "طقس الأربعاء، صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد ويتحول الطقس ليلا الى غائم بسحب مرتفعة".