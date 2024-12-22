بدء اللقاء بين جنبلاط وقائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع في دمشق

بدأ قبل قليل اللقاء بين النائب السابق وليد جنبلاط وشيخ العقل سامي أبي المنى والوفد المرافق لهما مع قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني".

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