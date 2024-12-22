ميقاتي التقى وكيل الامم المتحدة للشؤون الإنسانية وبحث مع بلاسخارت الوضع في الجنوب واستمرار الخروقات الاسرائيلية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت التطوّرات الراهنة ولاسيما الوضع في الجنوب واستمرار الخروقات الاسرائيلية لتفاهم وقف اطلاق النار.

كما استقبل ميقاتي وكيل الامم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر في حضور المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيروت كريستين كنتسن،

وخلال اللقاء شكر ميقاتي الأمم المتحدة على اهتمامها الدائم بلبنان والعناية التي توليها للجانب الانساني ودعم المحتاجين بسبب العدوان الاسرائيلي.

بدوره اطلع فلتشر ميقاتي على المساعدات الإنسانية المقدمة للبنان. كما جرى البحث في التعاون بين الدولة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وعلى المشاريع المستقبلية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.