أعضاء تكتل "التوافق الوطني" بحثوا مع سمير عسّاف في برنامجه الرئاسي

التقى اعضاء تكتل "التوافق الوطني"، في دارة النائب فيصل كرامي في طرابلس، المرشح الرئاسي سمير عسّاف، حيث جرى التباحث معه في الملف الرئاسي واخر المستجدات السياسية اللبنانية والاقليمية.

واستمع اعضاء التكتل لرؤية ومشروع عسّاف "لانقاذ لبنان على المستويين السياسي والاقتصادي"، وتباحثوا حول ضرورة التوصّل الى انتخاب رئيس في الجلسة المقبلة.

وقد اشاد التكتل بشخصية عساف الاقتصادي والمصرفي "الناجح في الخارج والذي راكم خبرات عديدة في هذا المجال بالاضافة الى العلاقات الوثيقة والصداقات العربية والاوروبية والاميركية والصينية وغيرها التي من الممكن استثمارها لمصلحة لبنان من اي موقع سيشغله".

هذا ويستكمل التكتل مشاوراته مع باقي الكتل النيابية والنواب المستقلون "لبلورة الموقف السني الوطني في الايام المقبلة، ومن المتوقع ان يشكل هذا الموقف صمّام امان للبنان في هذه المرحلة الدقيقة خصوصاً وان الطائفة السنية كانت ولا تزال تلعب دور الضامن للميثاق الوطني وصمام الامان بين الافرقاء اللبنانيين"، بحسب بيان عن التكتل.