وهاب: التصرف مع الشيعة كخاسرين يُخرّب لبنان فلنتذكر أنهم ما زالوا الأقوى داخليًا والمطلوب تفاهم

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في تصريح، أن "الجمعيع يريدون الاحتفال بالنصر وفي النهاية الرابح هو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو"، مضيفًا "فلننتظر أشهر قليلة لنحكم على المشهد".

وشدد على أن "الأهم في لبنان انتخاب رئيس وعدم تحدي الشيعة والتصرف معهم كخاسرين لأن ذلك يُخرّب لبنان. فلنتذكر أنهم ما زالوا الأقوى داخلياً والمطلوب تفاهم".