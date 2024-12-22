أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في تصريح، أن "الجمعيع يريدون الاحتفال بالنصر وفي النهاية الرابح هو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو"، مضيفًا "فلننتظر أشهر قليلة لنحكم على المشهد".
وشدد على أن "الأهم في لبنان انتخاب رئيس وعدم تحدي الشيعة والتصرف معهم كخاسرين لأن ذلك يُخرّب لبنان. فلنتذكر أنهم ما زالوا الأقوى داخلياً والمطلوب تفاهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: التصرف مع الشيعة كخاسرين يُخرّب لبنان فلنتذكر أنهم ما زالوا الأقوى داخليًا والمطلوب تفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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