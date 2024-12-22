الجيش: تفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرملكي

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان انه "بتاريخ 22/ 12/ 2024، ما بين الساعة 11.45 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرملكي – صيدا".

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