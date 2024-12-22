رعية مار عبدا في بلاط قضاء جبيل نظمت ريسيتالا ميلاديا

أقامت رعية مار عبدا في بلدة بلاط قضاء جبيل، ريسيتالا ً ميلاديا، برعاية رئيس البلدية عبدو بطرس العتيق، وقدم المرنم مارسيل بدوي وفرقته مجموعة من الترانيم الميلادية التي أضفت على الحفل أجواء روحية مميزة، بحيث تنوعت الترانيم بين التقليدية والحديثة.

وعبر خادم الرعية الخوري جورج صوما في كلمته عن فرحته بهذه المناسبة التي تجمع أبناء البلدة تحت راية المحبة والإيمان. وشكر رئيس البلدية على دعمه المستمر للأنشطة الرعوية والثقافية، متمنيًا أن تكون ولادة السيد المسيح رمزًا للسلام والمحبة في قلوب الجميع. ودعا إلى تعزيز روح التضامن بين أبناء الرعية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تعكس هوية البلدة وإيمانها الراسخ.

واختُتمت الأمسية بتبادل التهاني بين الحضور، مع تمنيات بأن يحمل عيد الميلاد السلام والخير للبنان ولكل اللبنانيين.