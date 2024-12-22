تمديد إقفال السجل العقاري ودائرتي المساحة في بعلبك - الهرمل والنبطية لغاية 29 من الحالي

أعلنت أمانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية "تمديد اقفال ابوابها امام المواطنين، لغاية29-12-2024 ضمناً، لحين الانتهاء من اصلاح الاضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان".

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