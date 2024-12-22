تامر حسني ورامي صبري معاً.. ديو الموسم قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجمان المصريان تامر حسني ورامي صبري الجمهور لتعاونهما المنتظر في ديو غنائي جديد من المقرر طرحه بمناسبة احتفالات رأس السنة.

ونشر الثنائي عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن لحنًا مقتطفًا من الأغنية، وأرفقاه بتعليق: “استنونا.. قريبًا”، مما أثار تفاعلًا واسعًا وحماسًا كبيرًا بين متابعيهما.

وكان تامر حسني قد أشار في مارس الماضي إلى وجود تعاون مع رامي صبري، حيث شارك صورة على “إنستغرام” ألمح فيها إلى العمل دون الكشف عن تفاصيله، ما جعل الجمهور ينتظر الإعلان الرسمي بفارغ الصبر.

كما ظهر النجمان في صورة سابقة من داخل الاستوديو، حيث كان تامر يعزف على الغيتار ويغني، بينما كان رامي يعزف على الأورغ، دون الكشف عن اسم الأغنية أو تفاصيل إضافية، مكتفيين بالإشارة إلى قرب موعد إصدارها.

هذا العمل المنتظر يُعد الأول من نوعه بين النجمين، ومن المتوقع أن يُحقق نجاحًا كبيرًا نظراً لجماهيريتهما الواسعة وقدرتهما على تقديم أعمال فنية مميزة.