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ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. اطلاق مشاريع الموصل ومذكرات تفاهم مع عُمان

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بغداد - ياسين صفوان - - السوداني يطلق مشاريع ستراتيجية في الموصل.. ويوجه بافتتاح المطار الدولي بالتزامن مع ذكرى احتلال المدينة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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