انت الان تتابع خبر ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. اطلاق مشاريع الموصل ومذكرات تفاهم مع عُمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - السوداني يطلق مشاريع ستراتيجية في الموصل.. ويوجه بافتتاح المطار الدولي بالتزامن مع ذكرى احتلال المدينة- العراق يوقع مع عمان مذكرات تفاهم تشمل قطاعات متعددة.. ويتحرك نحو ملف تنويع الايرادات غير النفطية

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