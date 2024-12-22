انت الان تتابع خبر السامرائي للسفير التركي: الاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة بأسرها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين الصديقين، كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، وخصوصًا التحولات الجارية في سوريا، وأهمية تحقيق الاستقرار فيها لما له من انعكاس مباشر على استقرار المنطقة بأسرها".وأكد السامرائي بحسب البيان، "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا، التي يتطلب استقرارها جهودًا مشتركة لضمان الأمن والتنمية في المنطقة".

من جانبه، أعرب السفير التركي عن "تقديره لجهود تحالف العزم ودعمه لتعزيز أطر التعاون بين العراق وتركيا، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة".

