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الأهلى يفوز على سموحة فى نصف نهائى دورى كرة السلة سيدات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:21 م

 

فاز فريق سيدات سلة الاهلى على نظيره سموحة بنتيجة 79-54 فى ذهاب نصف نهائي بطولة دورى المرتبط، بعد أن سيطر سيدات الأهلى على أشواط المباراة.

وانتهت فترات المباراة كالتالى:
الفترة الأولى 21-18 للاهلى
الفترة الثانية 40-28 للأهلى
الفترة الثالثة. 64 -41 للاهلى
الفترة الرابعة  79-54 للاهلى

وكان فريق المرتبط 16 سنة بالأهلى قد فاز على سموحة 55-54 فى مباراة الناشئات.


يذكر أن سبورتنج يلتقى مع الصيد فى منافسات نصف النهائي أيضا بالمباراة التى تقام الآن فى نفس الدور.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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