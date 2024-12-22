شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على سموحة فى نصف نهائى دورى كرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:21 م

فاز فريق سيدات سلة الاهلى على نظيره سموحة بنتيجة 79-54 فى ذهاب نصف نهائي بطولة دورى المرتبط، بعد أن سيطر سيدات الأهلى على أشواط المباراة.

وانتهت فترات المباراة كالتالى:

الفترة الأولى 21-18 للاهلى

الفترة الثانية 40-28 للأهلى

الفترة الثالثة. 64 -41 للاهلى

الفترة الرابعة 79-54 للاهلى

وكان فريق المرتبط 16 سنة بالأهلى قد فاز على سموحة 55-54 فى مباراة الناشئات.



يذكر أن سبورتنج يلتقى مع الصيد فى منافسات نصف النهائي أيضا بالمباراة التى تقام الآن فى نفس الدور.