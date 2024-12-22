شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة مستمر فى لجنة الحكام مع الخبير الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، في تشكيل اللجنة الجديد المزعم الإعلان عنه بعد تعيين خبير أجنبي لرئاسة اللجنة.

وجاء الاستقرار على جهاد جريشة للاستفادة من خبراته في مجال التحكيم، وكذلك علاقته المميزة بالحكام، ليكون أحد حلقات الوصل بين الخبير الأجنبي وقضاة الملاعب.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام في اجتماعه الأربعاء المقبل، لكن سيتولى وجيه أحمد وعزب حجاج مسئولية تعيينات الحكام حتى نهاية الشهر الحالي.



يعقد اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعًا حاسمًا الأربعاء المقبل لتحديد اسم الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءة الأداء في إدارة المباريات المحلية والدولية.



تهدف الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تحسين الأداء التحكيمي، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت مستوى التحكيم في الفترة الأخيرة، وتسعى اللجنة الجديدة إلى ضمان العدالة التحكيمية وتعزيز ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم المصري.



يأتي اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات المهمة، يأتي على رأسها تطوير تقنية حكم الفيديو خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر عقد جلسة مع ممثلي الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المستخدمة في الدوري المصري، وذلك لمناقشة آليات تطوير التقنية وتحديثها بما يتماشى مع أحدث المعايير المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى.



ويناقش مجلس الإدارة الملف الخاص بالمنتخبات الوطنية والتحضير للبطولات المقبلة، حيث يرتبط منتخب 2005 و2008 ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مارس ويونيو المقبلين، إلى جانب ارتباط المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما مارس المقبل في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.