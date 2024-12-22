شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يطلب استضافة بطولة العالم للشاطئية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:58 م

عقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، اجتماعا مهما بمقر مبنى الاتحاد في مدينة، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات المهمة فنيا وإداريا.

وقرر اتحاد المصارعة خلال اجتماعه التقدم بطلب استضافة عدد من البطولات الدولية أبرزها بطولة التصنيف العالمي لعام 2026، وبطولة العالم للمصارعة الشاطئية لعام 2025.

كما قرر الاتحاد خلال اجتماعه تحديد الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، موعدا لإقامة منافسات بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، على صالة نادي سيتي كلوب بالمنوفية.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع استعدادات المنتخب للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها شهر مايو المقبل بالمغرب، بالإضافة إلى بعض الأمور الخاصة بضوابط المشاركة في البطولات المحلية.