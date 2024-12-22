ناصر عباس: الحكم صادق السالمى يتفوق على المساعدين فى لقاء الأهلى وبلوزداد

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وبلوزداد

المسابقة: الجولة الثالثة دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: ستة أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: صادق السالمى (تونس)

فى مباراة ذات درجة صعوبة عالية نجح صادق السالمى فى إدارتها بشكل جيد واحتسب جميع الأخطاء بشكل صحيح وتفوق على الحكام المساعدين فى بعض الحالات المهمة.

وجاءت حالات المباراة كالآتى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 12 يشير الحكم المساعد الأول على تسلل غير موجود وهى حالة من الحالات السهلة التى لم ينجح الحكم فيها نتيجة التمركز السيئ.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 26 إتاحة فرصة جيدة للحكم واستمرار اللعب واعطاء الأفضلية للاعب بلوزداد على الرغم من وجود مخالفة.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 28 يشير الحكم المساعد الثانى على تسلل خطأ نتيجة التمركز الخاطئ وعدم الربط بين لحظة لعب الكرة وموقف المهاجم.

الحالة الرابعة: الدقيقة 86 إتاحة فرصة جيدة بعد خطأ ضد لاعب الأهلى لتصل الكرة إلى كريم الدبيسي الذى يمررها إلى بيرسي تاو الذى يسجل الهدف الخامس

اللياقة البدنية والتمركز: اللياقة البدنية جيدة وتحرك جانبى جيد وتنوع فى اسلوب الجرى من تحمل عام وتحمل سرعة.

الحكام المساعدون: لم يوفقوا فى بعض القرارات الخاصة بحالات التسلل نتيجة عدم التمركز الصحيح والربط لحظة لعب الكرة وموقف المهاجمين.