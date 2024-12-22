شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعتذر لجماهيره بسداسية فى شباك شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز كبير على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هذا الفوز الكبير للاهلي بمثابة اعتذار من لاعبي المارد الأحمر إلى الجماهير التي حملت رسائل غاضبة ضد اللاعبين قبل انطلاق مباراة شباب بلوزداد، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، أبرزها الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي 5-6 بركلات الترجيح فى كأس الإنتركونتيننتال، وحرمان الفريق من التأهل إلى المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد الإسباني.

وسجل أهداف النادي الاهلي وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من: حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

نجح الأهلى فى اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

1_ الأهلى 7 نقاط

2_ أورلاندو بيراتس 5 نقاط

3_ شباب بلوزداد 3 نقاط

4_ استاد أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة.