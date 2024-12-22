شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى دورى أبطال أفريقيا بعد سداسية شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:09 م

حقق فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

ففي الدقيقة 22 ومن انطلاقة سريعة عن طريق عبد الرحمن مزياني على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أيمن محيوس بتسديدة مباشرة سكنت شباك الاهلى ليتقدم شباب بلوزداد بالهدف الأول.

ففى الدقيقة 49 ومن هجمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها حسين الشحات بتمريرة بينية لم يتمكن مدافعو شباب بلوزداد من إبعادها بشكل جيد لتجد متابعة سريعة من وسام أبو علي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ليسجل هدف التعادل للأهلى.

وفى الدقيقة 53 ومن تنفيذ رائع للركلة الحرة المباشرة عن طريق وسام أبو علي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى ليسجل الهدف الثانى للأهلى. وفى الدقيقة 57 ومن خطأ فادح من مدافعي شباب بلوزداد في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغلها عمرو السولية ونجح في استخلاص الكرة وتمريرها لوسام أبو علي الذي سدد مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من حسين الشحات بتسديدة سكنت الشباك ليسجل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1. وفى الدقيقة 84 ومن خطأ جديد من مدافعي شباب بلوزداد في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله لاعبي الأهلي ونجحوا في استخلاص الكرة ثم سدد وسام أبو علي كرة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة 4-1 ويسجل وسام هدف الهاتريك. وفى الدقيقة 86 ومن هجمة منظمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية على حدود منطقة الجزاء أنهاها بيرسي تاو بتسديدة أرضية رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة 5-1 وفى الدقيقة 94 ومن هجمة مرتدة سريعة للأهلي بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها إمام عاشور بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى لتنتهى المباراة بفوز المارد الأحمر 6-1.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة 3 يناير 2025 على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.