يديعوت أحرونوت: مسؤول كبير أخبر عائلات الأسرى أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن مصير أبنائها

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مسؤولا كبيرا أخبر عائلات الأسرى أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن مصير أبنائها، لافتة الى ان "المسؤول الإسرائيلي أشار لعائلات الأسرى أن إسرائيل قد تذهب الآن نحو صفقة واحدة جزئية فقط".
وكشفت الصحيفة ان "تقديرات المسؤول الإسرائيلي تشير إلى احتمالات كبيرة ألا تبرم صفقة التبادل قبل نهاية عهد الرئيس الاميركي جو بايدن"، مشيرة الى ان "المسؤول الإسرائيلي أخبر عائلات الأسرى أنه على يقين بأن الصفقة الشاملة هي الحل لكل القضايا".
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