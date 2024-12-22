رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان يستقبل نائب وزير الخارجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل فخامة الرئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة، اليوم، في بورتسودان، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

وفي بداية الاستقبال نقل نائب وزير الخارجية لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

وأكد معاليه خلال الاستقبال حرص القيادة في المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان، وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وزير خارجية جمهورية السودان المكلف علي يوسف الشريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.

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