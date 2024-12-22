تكنولوجيا: تطبيق صور جوجل يختبر صفًا بارزًا للمفضلة والاختصارات لتسهيل الاستخدام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل صور جوجل على تبسيط الشريط السفلي إلى ثلاث علامات تبويب، وفي خطوة تصميمية كبيرة أخرى، تختبر إضافة صف بارز من الاختصارات. على نظام iOS، يظهر صف من الاختصارات أسفل الشريط العلوي، ويتضمن أربعة أزرار: المفضلة، والمضافة مؤخرًا، والمهملات، بالإضافة إلى اختصار لآخر ألبوم تم عرضه.

يظهر هذا الصف الجديد فوق شريط الذكريات، مما يخلق مظهرًا مثيرًا للاهتمام، حيث كان شريط الذكريات تاريخيًا أول شيء يظهر على الصفحة. وعلى الرغم من أنه يضغط شبكة الصور إلى الأسفل، إلا أنك لا تزال ترى الصور الحديثة. تعد الاختصارات الدائرية الأربعة مفيدة للغاية، حيث توفر وصولًا سريعًا إلى المفضلة، مما يجعل هذه الميزة مريحة جدًا.

كما تم إضافة أيقونة عدسة مكبرة لطيفة مدمجة مع رمز الترجيع، إذ تتيح لك هذه الطريقة عرض الصور بطريقة بحثية أساسية.

يعد الحصول على ألبوم حديث ميزة جيدة، بينما قد تبدو سلة المهملات بارزة بعض الشيء. في الوقت نفسه، يظهر عرض الشبكة 2×2 في أعلى علامة التبويب “المجموعات”، وهو العرض الذي أستخدمه بشكل أساسي للوصول إلى المفضلة.

نرى صف الاختصارات هذا في الإصدار 7.11 من صور جوجل على نظام iOS، بينما لم يظهر بعد على نظام اندرويد، الذي لا يحتوي على الشريط السفلي الجديد حتى الآن.

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