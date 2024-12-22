استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركبة بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية اليوم استهدفت مركبة في شارع الجلاء بمدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال مناطق متفرقة في القطاع، بالإضافة إلى هدم وحرق عشرات المنازل.

في السياق ذاته، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية شمال قطاع غزة، مما تسبب في نزوح مئات الفلسطينيين من مدينة بيت حانون، وسط عمليات قصف عنيفة للمستشفيات ومحيطها عبر الروبوتات المفخخة.

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