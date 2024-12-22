السعودية | نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بحضور معالي وزير خارجية جمهورية السودان المكلف علي يوسف الشريف، اليوم، القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في السودان، وذلك خلال زيارة معاليه إلى جمهورية السودان الشقيقة.

واطلع نائب وزير الخارجية على آلية العمل في القسم القنصلي والتجهيزات اللازمة له.

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