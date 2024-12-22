زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، غرب جنوب أفريقيا بما في ذلك العاصمة كيب تاون.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال على بعد 101 كيلومترًا غرب بلدة “براندفلي” الصغيرة في مقاطعة كيب الشمالية.

وسُجلت هزات قوية في كيب تاون، العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا، وحتى الآن، لم تسجل تقارير رسمية عن وقوع أضرار مادية او خسائر بشرية من جراء الزلزال.

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