الامارات | «دبي باركس» تستقبل موسم الشتاء بأجواء مفعمة بالبهجة والمرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل دبي موسم الشتاء بأسلوب استثنائي هذا العام، إذ تتزين الوجهات الترفيهية بأجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والمرح. وتقدم هذه الوجهات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، ما يجعلها الخيار المثالي لقضاء أوقات ممتعة خلال العطلات.

وتشهد الوجهات الترفيهية عروضاً مبهرة للألعاب النارية، وفعاليات موسيقية، واستعراضات ملأى بالحيوية، بمشاركة شخصيات احتفالية محبوبة.

كما توفر تجارب غامرة مثل زيارة ورش الألعاب السحرية، والتنقل بين ديكورات مستوحاة من أجواء العيد، والاستمتاع بأنشطة ملأى بالتحدي والمغامرة.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات الاستمتاع بتجارب طعام استثنائية تشمل قوائم طعام موسمية ومأكولات من مطابخ متنوعة، إلى جانب أسواق احتفالية تقدّم هدايا تذكارية فريدة وأجواء تسوق مميزة.

ومع تنوع الأنشطة والفعاليات، تقدم دبي هذا الشتاء تجربة استثنائية تمزج بين الاحتفال والترفيه، ما يضمن للجميع ذكريات لا تُنسى خلال موسم العطلات.

وتستقبل الإمارة هذا الموسم بأجواء احتفالية مميزة في «دبي باركس»، إذ تتزين الحديقة بأجواء احتفالية ملأى بالبهجة والمرح. وتقدم الوجهة الترفيهية الرائدة مجموعة من الفعاليات والعروض المبهجة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، مع أنشطة متنوعة في RIVERLAND دبي، وMOTIONGATE دبي، وLEGOLAND دبي، وعالم ريال مدريد، إضافة إلى عروض الألعاب النارية الأسبوعية طوال الشهر الجاري.

. أنشطة متنوعة وأجواء استثنائية، ما يضمن للجميع ذكريات جميلة خلال موسم العطلات.