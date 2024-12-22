الامارات | «دبي للتسوق».. صانع السعادة على مدار 30 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مهرجان دبي للتسوق على مدى 30 دورة في أن يكون صانعاً للسعادة لكل أفراد العائلة بتوفيره جرعة من الترفيه واللحظات التي لا تُنسى على مدى شهر كامل في كل عام، عبر روزنامة فعاليات تتوجه إلى جميع الفئات العمرية ومختلف الجنسيات.

وحقق المهرجان على امتداد تاريخه الكثير من التطور في أجندته، لتحمل دورته الحالية فعاليات تنطلق للمرة الأولى، مثل «أوتو سيزون»، أو الدمج بين عروض الدرون والألعاب النارية وقفز المظلات وغيرها.

وعن تطور «دبي للتسوق» وما يحمله من جديد وخصوصية، قالت مساعد مدير في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كلثم الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذه الدورة من المهرجان تتميز بأنها تحتفل بمرور 30 سنة على انطلاقته، لذا تنظم 35 حفلاً وفعالية ترفيهية، وأكثر من 30 تجربة للبيع والتجزئة، و25 تجربة مليئة بالإثارة في عالم السيارات والرياضة، وتتزين بـ19 مجسماً فنياً تفاعلياً وأضواء فريدة من نوعها، و12 تجربة وفعالية مميزة، و10 تجارب تذوق واحتفالات أخرى بهذه الذكرى السعيدة».

وأضافت: «يتوجه مهرجان دبي للتسوق للجميع في دولة الإمارات، ما ينعكس على جدول الفعاليات، لاسيما الفنية منها، إذ يتم اختيار الفنانين بعناية لإرضاء العرب والأجانب والآسيويين، بهدف إسعاد الكل».

بنكهة عائلية

وأوضحت كلثم الشامسي أن المهرجان يحرص على تقديم الفعاليات العائلية، التي من أهمها «كانتين إكس» التي انطلقت النسخة الثانية منها، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتتميز بمختلف المأكولات والألعاب، وتتيح للأسر فرصة الاستمتاع بالأجواء الجميلة، فيما ستقدم فعالية «إم أو تي بي ماركت» فرصة التسوق لجميع أفراد العائلة.

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تتضمن تجارب تذوق وطعام، إذ إن مفهوم مهرجان دبي للتسوق تطور خلال الـ30 عاماً، وبات البرنامج يركز على المطاعم والفنون والحفلات، إلى جانب التسوق والتخفيضات، لافتة إلى تشجيع ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاع المطاعم، لمنح أصحابها فرصة الوصول إلى الجمهور من جهة، وكذلك كي يستمتع الضيوف والزوار بالمذاقات المميزة.

ونوهت بتوسع المهرجان في الدورة الحالية خارج صخب المدينة، إذ تنظم «ذا انكومون» في صحراء المرموم، وهي فعالية مخصصة لمحبي الاستمتاع بأجواء البر الجميلة، والتي انطلقت أول من أمس، وتستمر حتى نهاية المهرجان في 12 يناير المقبل، مرجعة اختيار المرموم إلى كونها منطقة حيوية في الشتاء.

في الهواء الطلق

وبيّنت كلثم الشامسي أن هناك فعالية أخرى تتيح الاستمتاع بالأجواء الجميلة في مدينة حتا، وتهدف إلى تقديم الترفيه في طبيعة هادئة من خلال برنامج غني بالفعاليات العائلية، ومنها العروض المسرحية والأفلام السينمائية وورش العمل.

ويطل «دبي للتسوق» يومياً بعروض طائرات الدرون، التي تحملت الكثير من الإضافات هذا العام، حسب كلثم الشامسي، التي أكدت أن هذه العروض شهدت الكثير من التطوير على امتداد السنوات، إذ كان مهرجان دبي للتسوق سباقاً في تقديم عروض الدرون في المنطقة، وبدأ بـ300 طائرة درون، ووصل العدد في هذه الدورة إلى 1000 طائرة، ودمجت الدرون مع الألعاب النارية، فضلاً عن دمج العرض مع قفز المظلات أيضاً، وسيقدم مرة ثانية في 11 يناير المقبل.

ورأت أن ما يميز العروض في الدورة الـ30 من المهرجان أنها قسمت إلى قسمين، إذ يختلف العرض الذي قدم في بداية المهرجان عن الذي سيقدم بدءاً من 27 الجاري وحتى نهاية الحدث.

تنشيط السياحة

وتبهر عروض «أضواء دبي» الزوار، مقدمة مجموعة من الأعمال الفنية العالمية التي يصل عددها إلى 19 مجسماً، في أربع وجهات: المرموم، وحي دبي للتصميم، والسيف، وجزيرة بلووترز، إذ اختيرت - وفق كلثم الشامسي - ثيمة خاصة في كل وجهة، وتحمل عناصر الماء، والتواصل، والطاقة، والنار والأرض، وكل منها يعرض قصة متكاملة، إذ تم التركيز على كل موقع، وإخراج أجمل ما فيه من خلال الأعمال بثيمات شبيهة بالمكان.

وشددت كلثم الشامسي على أن «دبي للتسوق» يسهم في تنشيط قطاع السياحة، إذ إن 80% من زوار دبي في فترة المهرجان هم من العائلات، ومعظمهم يختار دبي بهدف قضاء فترة الإجازات وعطلات الشتاء، ما يشكل فرصة جميلة للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي يقدمها المهرجان.

عالم السيارات

تنطلق فعالية «أوتو سيزون» دبي للتسوق، والتي تنظم للمرة الأولى في الأول من يناير المقبل وتستمر حتى 12 من الشهر نفسه. وتقدم الفعالية مجموعة من تجارب السيارات المتنوعة في جميع أنحاء دبي، بدءاً من السيارات الكلاسيكية الحصرية، وصولاً إلى المركبات المتطورة. ويمكن للحضور استكشاف أرقى الحرف اليدوية، وسيتمكن الزوار أيضاً من الاستمتاع بالمسيرات في مختلف أنحاء المدينة.

وقالت مساعد مدير في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كلثم الشامسي، إنه تم تنظيم «أوتو سيزون»، بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان السيارات الكلاسيكية في دورة العام الماضي، مؤكدة أن الفعالية تجتذب فئة الشباب المحبة للسيارات، ما يبرز اتساع الفئات التي يجذبها المهرجان.

كلثم الشامسي:

. المهرجان توسع في الدورة الحالية خارج صخب المدينة، ليصل إلى صحراء المرموم ومنطقة حتا.

. «أضواء دبي» تقدم أعمالاً عالمية في 4 وجهات، واختيرت ثيمة خاصة في كل منها.

. روزنامة فعاليات مميزة تتوجه إلى جميع الفئات العمرية ومختلف الجنسيات.

. 12 يناير المقبل موعد اختتام الدورة الحالية من المهرجان.

. 1000 طائرة تشارك في عروض الدرون التي تحمل إضافات كثيرة هذا العام.