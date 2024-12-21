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تخلصي من تجاعيد العينين بـ4 خلطات طبيعية.. خطوات سهلة لتحضيرها

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

علاج تجاعيد العين

تعاني الكثير من السيدات من التجاعيد تحت العينين، وهي عبارة عن خطوط دقيقة تتشكل حول زوايا العين الخارجية نتيجة عدة عوامل أبرزها، النقص في إنتاج الكولاجين عند التقدم في السن، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، وتلوث الهواء، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

قدم الموقع الطبي هيلث لاين 4 خلطات صحية تساعد على التخلص من التجاعيد تحت العينين يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل، كالتالي:

 

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قناع الجزر

يحفز ماسك الجزر إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على صحة البشرة، ويستخدم كالآتي:

المكونات:

جزر.

عسل.

ماء.

طريقة التحضير:

قومي بغلي الجزر في الماء.

اخلطي الجزر في الخلاط الكهربائي مع بعض العسل.

ضعي الخليط تحت العينين ويترك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

قناع الموز

يحتوي الموز على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تساعد على إزالة التجاعيد تحت العينين، ويمكن تحضيره باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

موز.

طريقة التحضير:

اهرسي الموز للحصول على معجون سميك.

ضعي القناع تحت العينين لمدة 30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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قناع ماء الورد

يعتبر ماء الورد من العلاجات المنزلية الفعالة في علاج التجاعيد تحت العينين والهالات السوداء، ويستخدم بالطّريقة الآتية:

المكونات:

ماء ورد.

كرة قطن.

طريقة التحضير:

اغمري كرة القطن بماء الورد، ثمّ ضعيه تحت العينين.

اتركي القناع لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسل وجهك .

قناع الطماطم

يساعد قناع الطماطم على تفتيح لون البشرة، والتقليل من التجاعيد، ويمكن تحضيره كالتالي:

المكونات:

عصير ثمرة صغيرة من الطماطم.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

امزجي عصير الطماطم وعصير الليمون للحصول على معجون.

ضعي تحت العينين لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء البارد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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