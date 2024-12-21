ظهور الممثلة الهندية أيشواريا راي بصحبة زوجها الممثل أبيشيك على الرغم من شائعات انفصالهما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - خلال الفترة الماضية تم انتشار العديد من الشائعات حول انفصال الفنانة الهندية أيشواريا راي Aishwarya Rai عن زوجها الفنان الهندي أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan، إلا أن ظهور مقطع فيديو لهما أثناء حضورهما لإحدى المناسبات نفي تلك الشائعات وجعل جمهورهما يشعر بسعادة كبيرة.

تفاصيل ظهور أيشواريا راي بصحبة نجوم بوليوود

كان تواجد الزوجين خلال حضورهما الحدث السنوي لمدرسة "آراديا باتشان" والذي شهد حضور عدد من نجوم بوليوود ومن أبرزهم أميتاب باتشان، أبيشيك باتشان، وأيشواريا راي.

وظهر خلال مقطع الفيديو أميتاب و أيشواريا راي وهما يدخلان المبنى المدرسي فيما يتبادلان الحديث مع بعضهما البعض وبعد ذلك تم رصد العائلة وهم يجلسون معًا، يتحدثون ويضحكون مع العاملين بالمدرسة.

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الشائعات تُلاحق كل من أيشواريا راي و أبهشيك باتشان

يُذكر أن خلال الفترة الأخيرة كانت قد لاحقت الشائعات نجمي بوليوود آيشواريا راي وأبهشيك باتشان واللذين كان قد تزوجا عام 2007، حيث لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل أبهشيك باتشان مع منشور عن الطلاق، مما أثار العديد من التكهنات بوجود شرخ في علاقة الزوجين، ومما عزز هذه الأقاويل، حضور آيشواريا حفل زفاف أنانت أمباني ووقوفها للتصوير فقط مع ابنتها أراديا، بدون زوجها وعائلته، بينما هو انضم لعائلته "والده أميتاب باتشان ووالدته جايا باتشان وشقيقته".

منشور عبر "إنستغرام" للمؤلفة هينا خاندلوال، تحدثت فيه عن الواقع المعقد للحب والطلاق، أثار إعجاب أبهشيك باتشان فتفاعل معه بكبس "أعجبني"، فكان هذا التفاعل الشرارة التي اندلعت بسببها نيران الشائعات التي تفيد بانفصال الزوجين آيشواريا راي وأبهشيك باتشان. فأين الحقيقة؟

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فيما قد انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع أظهر تصرف أبيشيك باتشان الحامي تجاه أيشواريا أثناء دخولهما قاعة الحدث، وملأت أقسام التعليقات في الفيديوهات برسائل تعبر عن الارتياح والفرح من المعجبين الذين كانوا يتكهنون حول حالة العلاقة بين الزوجين.

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