ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن في احدث إطلالتها من مهرجان الموريكس دور، و خطفت أنظار الجمهور بإطلالتها.

وإختارت ماغي اللون الأحمر لإطلالتها، من جلال فستان طويل وضيق، ذات أكمام طويلة مكشوف الكتفين شفاف بتطريز مميز، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات باللونين الفضي .

ومن الناحية الجمالية، تركت ماغي شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وتشارك ماغي بو غصن في الموسم الرمضاني المقبل في بطولة مسلسل "بالدم" إلى جانب ماريلين نعمان، سعيد سرحان، سينتيا كرم، رفيق علي أحمد وعدد كبير من ممثلي الدراما اللبنانية، ويتمحور العمل حول تأثير العادات والتقاليد على المجتمع، ويُرتقب عرضه في رمضان المقبل 2025.

تتولى الكاتبة ندين جابر والمخرج فيليب أسمر العمل على إنهاء الحلقات المتبقية، مع تقديم رؤية درامية مشوقة كما في "للموت".



كانت هذه تفاصيل خبر بالأحمر الراقي.. ماغي بو غصن جميلة ومتألقة كالعادة في الموريكس دور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.