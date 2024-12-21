بتوقيع مصمم أردني.. ماغي بو غصن تدهش الجمهور في القاهرة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أنظار الجمهور بإطلالتها الأخيرة في القاهرة، من توقيع المصمم الأردني ليث معلوف.



وإختارت ماغي اللون الأسود، وفستان طويل وضيق، بشق طويل كشف عن أحد الساقين، من دون أكمام وبقصة مميزة من الجهة العليا، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات باللونين الفضي والأزرق.

ومن الناحية الجمالية، تركت ماغي شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وتشارك ماغي بو غصن في الموسم الرمضاني المقبل في بطولة مسلسل "بالدم" إلى جانب ماريلين نعمان، سعيد سرحان، سينتيا كرم، رفيق علي أحمد وعدد كبير من ممثلي الدراما اللبنانية، ويتمحور العمل حول تأثير العادات والتقاليد على المجتمع، ويُرتقب عرضه في رمضان المقبل 2025.

تتولى الكاتبة ندين جابر والمخرج فيليب أسمر العمل على إنهاء الحلقات المتبقية، مع تقديم رؤية درامية مشوقة كما في "للموت".