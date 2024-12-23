شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يحل ضيفا على بيراميدز اليوم فى مباراة مؤجلة بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة النسائية بنادى مسار فى الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، ضيفا ثقيلا على فريق بيراميدز، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع من دورى الكرة النسائية.

ويدخل فريق مسار المباراة فى المركز الثانى بترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 27 نقطة من 9 مواجهات فقط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، حيث سجل 53 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا.



فى المقابل، يدخل فريق بيراميدز المباراة فى المركز العاشر برصيد 12 نقطة من 9 مباريات فقط، فاز فى 4 مباريات وخسر 5 لقاءات، سجلت لاعباته 18 هدفا واستقبلت شباكهن 19 هدفا.



ويتصدر النادى الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 33 نقطة جمعها من 12 مباراة، حيث فاز فى 11 لقاء وخسر مباراة وحيدة أمام مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف.