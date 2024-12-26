بيرم عن التوغل الإسرائيلي في وادي الحجير: استنتاج حتمي بأن الخيار والحل الوحيد فقط بالمقاومة

علّق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم على توغّل الجيش الإسرائيلي في وادي الحجير، حيث قال إن ذلك يمثل "عبرة تاريخية".
وأضاف "استنتاج حتمي بأن الخيار والحل الوحيد فقط بالمقاومة"، مشيرا إلى "فشل ذريع لكل الحلول الأخرى".
في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "تقدم للجيش الاسرائيلي نحو القنطرة ووادي الحجير"، فعند الساعة 7 صباحا تقدم رتل معادي قوامه جرافتين وثلاثة دبابات ميركافا من وادي السلوقي باتجاه وادي الحجير وقامت القوات الاسرائيلية بأعمال تمشيط باتجاه الاحراش.
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