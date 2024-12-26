افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "قوات اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني تسلما المواطن حسام فواز بعد اختطافه من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في وادي الحجير، وقد تم نقله بواسطة إسعاف تابعة للجيش اللبناني بعد اصابته في الرأس جراء طلق ناري من جنود الإحتلال".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اليونفيل والجيش اللبناني تسلما المواطن الذي اختطفه الجيش الاسرائيلي في وادي الحجير وهو مصاب بطلق ناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.