مجلس نقابة اصحاب المستشفيات: زيادة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من شركات الضمان

اجتمع مجلس نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان برئاسة النقيب سليمان هارون، وتداول خلاله المجتمعون "العلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها، حيث تم التركيز على التعرفات التي تسددها الشركات للمستشفيات، والتي لم تعد تواكب الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع اسعار السلع، لا سيما منها الإستهلاكية التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الإستشفائية non chargeable items)) خصوصاً بعد رفع الدعم عن البعض منها، اضافة الى عوامل اخرى ساهمت في ارتفاع كلفة هذه الخدمات. وفي حين ان الشركات قد زادت اسعار بوالص التأمين فإن التعرفات المتعاقد عليها لا زالت دون الأسعار التي كان معمولاً بها عام 2019 بشكل متفاوت بين المستشفيات بنسبة تراوح بين 25% و40%".

واشار بيان، الى أن "المستشفيات ستعمد مضطرة اعتبارا من 1/2/2025 الى زيادة نسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من الشركات لضمان استمرارية تقديم افضل الخدمات للمرضى المؤمنين".